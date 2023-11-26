الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم أوكار المخدرات والأسلحة بـ أسوان ودمياط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان – دمياط،  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو" بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية بـ أسوان.

 

كما تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية وبندقية آلية و3 فرد محلي، و2 خزينة، وعدد من الطلقات، وتنفيذ 841 حكم قضائي متنوع.

 

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صفقات مخدرات.. حملات أمنية مكبرة على تجار الكيف

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حبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر فى المرج

مديرية أمن دمياط

 

وفي دمياط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،600 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، و3 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 

حملات أمنية دمياط أسوان أوكار المخدرات والأسلحة قطاع الأمن العام

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