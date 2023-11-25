السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هيروين وحشيش وميزان حساس فى حملات أمنية بـ 5 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية - المنوفية، أسوان، بورسعيد،) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزتهم (1،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،150 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ونجحت الجهود في ضبط (عاطليَن "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبحوزتها (4،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطليَن "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطليَن) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وضبط (عاطليَن "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العمرانية.. وبحوزتهما (3،500 لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وتمكنت اجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الحشيش"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المناخ.. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين وربة منزل "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى"، وضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس- سلاح أبيض - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،100 كيلو جرام- ميزان حساس- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

قطاع الأمن العام ضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة الأسلحة النارية الذخائر غير المرخصة لمخدر الهيروين بندقية آلية

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