مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب دراجة نارية بالمنوفية

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخران بإصابات متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها بطريق دكما التابع لمركز شبين الكوم بـ محافظة المنوفية.

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بأحد المصارف بطريق طما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتم الانتقال إلى مكان الحادث والمعاينة، وتبيَّن مصرع "م. ع." وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.