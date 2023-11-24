الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شابين فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

صور الضحايا
صور الضحايا

استقبل مستشفى الفيوم العام، بمحافظة الفيوم، جثتين لشابين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم يفيد بمصرع شابين، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بدائرة مركز قسم شرطة سنورس.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وتبين انتشال جثتين لشابين، لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما نتيجة انقلاب السيارة بالطريق.

كما دفعت غرفة عمليات إسعاف الفيوم بسيارات الإسعاف لموقع غرق السيارة، وتبين مصرع كل من "محمد حمدان ربيع الشاذلي، 22 عامًا ويعمل نجارًا مسلحًا"، و"عبدالله ناصر مصطفى، 24 عامًا ويعمل نجارًا مسلحًا"، ويقيمان بقرية زاوية الكرداسة بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثتين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وحرر محضر بالواقعة وجرى إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي صرحت بتسليم جثمان الشابين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الفيوم القاهرة الصحراوي"، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق الجبانات في الفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ميكروباص، تابعة لإحدى الشركات، للانقلاب على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي باتجاه طريق الجبانات بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسبب ذلك في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

مصرع شابين انقلاب سيارة ميكروباص طريق الفيوم الصحراوى مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي

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