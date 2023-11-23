مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" فى الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الفيوم القاهرة الصحراوي" نقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق الجبانات في الفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ميكروباص، تابعة لإحدى الشركات للانقلاب على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي باتجاه طريق الجبانات بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسبب ذلك في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، ودفع مرفق الإسعاف بـ9 سيارات إسعاف نقلت جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما نقلت 8 سيارات أخرى المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.