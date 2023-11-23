الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب محل كشري في الفيوم

المتهم بإنهاء حياة
المتهم بإنهاء حياة صاحب محل كشري في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم  بقتل صاحب محل كشري؛ وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهم  بالأسلحة النارية داخل مطعم بحي كيمان فارس بالفيوم،  لجلسة ل 5 من ديسمبر المقبل وذلك لسماع أقوال الشهود حسب طلب هيئة الدفع عن المتهم.  

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

بلاغ لمديرية أمن الفيوم

تعود تفاصيل الواقعه لـ 25 نوفمبر من العام الماضي 2022 عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة الفيوم بنشوب مشاجرة بين عدد أشخاص، ومقتل أحدهم بمنطقة الكيمان، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين عامل بمحل كشري وقهوجي، بسبب الخلاف على ثمن وجبة كشري، ما أسفر عن مقتل أحدهما.

وعلى الفور، تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم قبل هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تأجيل جلسات محاكمة المتهم صاحب محل كشري محكمة جنايات الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مأمور قسم شرطة الفيوم

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب محل كشري لجلسة الخميس

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