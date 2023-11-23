الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شاب أثناء حضوره حفل زفاف بالفيوم

المجني عليه
المجني عليه

لقي شاب يُدعى "أحمد سيد عبد العليم- 21 عامًا"، مصرعه، إثر تعرضه لطلق ناري من فرد خرطوش في الوجه، وذلك أثناء حضوره حفل زفاف شقيق أحد أصدقائه في حي قحافة، التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة أول الفيوم  في محافظة الفيوم.

مقتل شاب بطلق خرطوش بالخطأ في حفل زفاف بالفيوم

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام  بوصول المدعو أحمد سيد عبد العليم، 21 عامًا، مُقيم في حي قحافة بمحافظة الفيوم، جثة هامدة جراء إصابته بطلق خرطوش في الوجه.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته أثناء حضوره حفل زفاف شقيق أحد أصدقائه في حي قحافة التابعة لدائرة مركز شرطة الفيوم، إذ أطلق أحد الأشخاص عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته أصاب المتوفى وأودى بحياته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد.م.ص.ر"، 21 عامًا،، جرى ضبطه والتحفظ على السلاح الذي كان بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها. 

مقتل شاب حفل زفاف بالفيوم طلق ناري اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم

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