مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، جراء انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على طريق طاميه الفيوم الزراعي بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة طاميه، بورود إشارة شرطه النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، ووجود مُتوفى ومصاب بطريق طاميه الفيوم الزراعي بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي محددة قيادة المدعو "محمد.ف.ع" 44 عامًا،، ويقيم بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة السائق وإصابة زميله "ا. ر.د" 40 عامًا، ويقيم بمركز طامية بالفيوم، ومصاب بكسر في العنقدية الأولي بالعمود الفقري.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، نزيف بالمخ وتهشم بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر، محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل صاحب محل كشري بدائرة قسم ثاني الفيوم لجلسة الخميس 23 /11 /2023 المقبل وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفع.