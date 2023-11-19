الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاكمة المتهمين بقتل جارهم أثناء مشاجرة على أجرة تاكسي بالفيوم

محاكمة المتهمين بقتل
محاكمة المتهمين بقتل جارهم أثناء مشاجرة علي أجرة تاكسي بالفي

تنظر اليوم محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص يدعى «محمود فتحي 37 سنة ومقيم بمنطقة الصيفية بالفيوم، إثر نشوب مشاجرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة طلق ناري إثر وجوده لحل خلاف بين سائق تاكسي وآخر نتيجة خلافهم على 5 جنيهات.

أحداث الواقعة بدأت عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود  فتحي»، عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث.

خضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.


رصاصات الغدر أنهت حياته 


أسرة الضحية تروى تفاصيل إنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أوضح «أحمد فتحي» شقيق المجني عليه قائلا:«تدخل شقيقه لحل مشكلة بين سائق تاكسي وشاب كان برفقة شقيقه اختلافا على ثمن الأجرة  الشاب كان عايز يدفع 10 جنيه، والسواق عايز 15 جنيه واختلفوا مع بعض  وشقيقي تدخل يحل ما بينهم، المشكلة اتحلت أول يوم بس تاني يوم واحد كلمه في التليفون وشقيقي راحلهم تاني وأول ما وصل كان فيه ضرب نار، والطلقة جت في قلبة مات في وقتها».

وأضاف: «الضحية كان شهم وبيحب يتدخل في الخير، ولديه 3 بنات كان نفسه يفرح بيهم بس يا خسارة مات بدري أوي أنا دفنته ودخلته القبر بنفسي.. كان طيب أوي وعمره ما زعل حد ويوم ما مات قعدنا مستنينه كتير بس رجع لينا في الكفن دا الكل حزين على مقتله ومافيش حد مصدق اللي حصل له».

محاكمة المتهمين بقتل جارهم مشاجرة أجرة تاكسي محكمة جنايات الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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