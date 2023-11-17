إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة نقل بطريق جرزا بالفيوم

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق جرزا بنطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق جرزا بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

المعاينة الأولية تشير إلى أن الحادث سببه السرعة الزائدة



فور البلاغ، انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين أنه بسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق أسفر ذلك عن وقوع الحادث.

ونتج عنه إصابة 5 أشخاص وهم " ر. م" 28 سنة سائق مصاب بكسر بالحوض وكدمات متفرقة، "ز.د" 19 سنة عامل مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة وكسور في مختلف أنحاء الجسد، "ط. ع" 22 سنة عامل مصاب بكسر في القدم اليسرى، " ت. ح" 28 سنة عامل مصاب بكسر في الكتف الأيمن، " ج.ع" 33 سنة عامل مصاب بارتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد توقفها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.