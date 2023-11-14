" كلنا معاك".. مؤتمر حاشد لأهالي الفيوم دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بالفيوم، مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور عدد كبير من أهالي المحافظة، ونواب المحافظة.

وأكد الحضور خلال المؤتمر، على أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي ودعم كل قراراته، خلال هذه المرحلة التى تواجه فيها مصر تحديات كثيرة وٱهمية المشاركة السياسية والنزول إلى صناديق الانتخابات باعتبارها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

كما تم استعراض إنجازات رئيس الجمهورية والتي شملت كافة القطاعات بمحافظات مصر وفقا لـ رؤية مصر 2030.

وأكد الحضور على مشاركتهم في التصويت لاختيار المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الاستقرار، مؤكدين دعمه لقرار يتخذه لصالح الوطن وأنهم يعلنون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم.

كما تم خلال المؤتمر استعراض ما يجرى على الساحة وما تواجهه مصر من تحديات، والتأكيد على دور المواطن للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية تجاه ما تتخذه من قرارات فى مواجهة هذه التحديات.

حضر المؤتمر كل من النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب نبيل ابو السعود عضو مجلس الشيوخ، والنائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب بالفيوم، والنائب محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من النواب بالمحافظة، وأمناء الحزب بالمراكز والوحدات الحزبية بقرى الفيوم، وجموع من أهالي المحافظة.