تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب محل كشري لجلسة الخميس

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر، محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل صاحب محل كشري بدائرة قسم ثاني الفيوم لجلسة الخميس 23/11/2023 المقبل وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفع.



تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة ليوم الجمعة 25 نوفمبر لعام 2022 عندما تلقى، اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد على جابر مدير إدارة شرطة النجدة بالفيوم، بمقتل "م.ر.أ" 35 عامًا، صاحب محل كشري في منطقة كيمان فارس، ومقيم بقرية بنى صالح دائرة المركز.

وتبين من التحريات التى قادها المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن هناك خلافات وقضايا قديمة خاصة بعدم سداد مبالغ مالية خاصة بالمجني عليه، وأن المجنى عليه حصل على حكم يدين القاتل.وأضافت التحريات أنه فى ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، توجه المتهم إلى المجني عليه بأحد الشوارع القريبة من محل الكشري الذى يمتلكه، والذي يقع بمحيط إحدى المدارس الخاصة وطالبة بالتنازل عن القضايا التى بينهما، إلا أن المجنى عليه رفض، ما تسبب فى حدوث مشاجرة، على إثرها أخرج المتهم "فرد خرطوش" كان يخفيه بين طيات ملابسه وأطلق طلقة على صدر المجنى عليه فأرداه قتيلًا في الحال.جرى نقل جثة المتهم لمشرحة مستشفى الفيوم العام، إذ قرر أنور صلاح وكيل نيابة بندر الفيوم، التصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد مناظرتها، وحبس المتهم رهن التحقيقات.

كما قررت وقتها نيابة قسم الفيوم حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل صاحب محل كشري.