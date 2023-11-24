مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

لقيت سيدة مسنة مصرعها وأُصيب 3 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى إيداع جثة المتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار أمنى من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة ومصابين في حادث على طريق الخارجة أسيوط وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة مما أسفر عن مصرع صباح محمد احمد قطب، 62 سنة، وإصابة كل من أسماء سيد محمود، 31 سنة ووالدها سيد محمود أحمد 63 سنة، وشقيقها أحمد 28 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم تحرير محضر بالواقعة.