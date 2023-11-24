الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقيت سيدة مسنة مصرعها وأُصيب 3 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد. 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى إيداع جثة المتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار أمنى من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة ومصابين في حادث على طريق الخارجة أسيوط وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة  أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة مما أسفر عن مصرع صباح محمد احمد قطب، 62 سنة، وإصابة كل من أسماء سيد محمود، 31 سنة ووالدها سيد محمود أحمد 63 سنة، وشقيقها أحمد 28 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم تحرير محضر بالواقعة.

سيدة مسنة حادث انقلاب سيارة سيارة أجرة طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد سيارات الإسعاف

مواد متعلقة

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم أمام مديرية أمن الدقهلية

أعمال شغب واسعة فى أيرلندا بعد حادث طعن.. (فيديو)

حادث كورنيش النيل.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ضرب قائد سيارة

مالك السيارة المتسببة فى حادث كوبرى أحمد عرابى يرشد عن منزل السائق

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

بيراميدز ينتزع فوزًا ثمينًا على مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء