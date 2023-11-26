الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صفقات مخدرات.. حملات أمنية مكبرة على تجار الكيف

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لحماية أنشطتهم الإجرامية.

 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن الجيزة، عن ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جراما. 

 

وفى مديرية أمن الفيوم، تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبشواى، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الهيدرو" – 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر- بندقية آلية وعدد من الطلقات.

 

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وفى مديرية أمن مطروح، تم ضبط عاطلَين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 19500 علبة سجائر مختلفة الأنواع "مهربة". 

 

وفى مديرية أمن شمال سيناء، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين. 

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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