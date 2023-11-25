ضبط تاجر مخدرات غسل 35 مليون جنيه في شراء سيارات وعقارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات – الأراضى – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.