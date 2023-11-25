السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر مخدرات غسل 35 مليون جنيه في شراء سيارات وعقارات

تاجر مخدرات
تاجر مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات – الأراضى – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها  وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية المعنية غسل الأموال إتخاذ الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

بـ3.5 كيلو حشيش.. ضبط 3 تجار مخدرات فى الشروق ودار السلام 

ضبط 270 قضية مخدرات خلال حملات الأمن العام بالمحافظات

الداخلية: ضبط 147 سلاحا و313 قضية مخدرات وتنفيذ 84604 أحكام خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى التدريب والاختبارات الإلكترونية بتكلفة 280 مليون جنيه

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

وزير التعليم العالى يفتتح المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين