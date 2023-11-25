ضبط 133 قطعة سلاح و269 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (269) قضية مخدرات، (133) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (85325) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عدد 10 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.