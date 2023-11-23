الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط المتهم بالتعدى على قائد سيارة بالقاهرة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

كشفت الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته.

وضبطت قوة مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته إثر مصادمة بين سيارتيهما بشارع كورنيش النيل.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من (طالب) بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية مقطع فيديو تيك توك قائد سيارة إحداث تلفيات

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