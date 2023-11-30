الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرارًا لتفعيل "كلنا واحد".. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية للأسمرات

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"، وبمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من "قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات".

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، قوافل إنسانية، استهدفت منطقة حي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالي الحي.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك إستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية بمنطقة الأسمرات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان العنف ضد المرأة

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