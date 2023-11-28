حشيش وشابو بـ21 مليون جنيه.. "الداخلية" تحبط ترويج صفقة مخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها بـ21 مليون جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (16 كيلوجراما لمخدر الحشيش – 14 كيلوجراما لمخدر الآيس "شابو" – 3٫500 لمخدر البودر – 15000 قرص مخدر) وكذا (سيارة - 2 سلاح أبيض – نظارة ميدان - 4 ميزان حساس – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(21،000،000 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.