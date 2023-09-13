الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ 6 ملايين جنيه.. إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل طرد

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بطرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى بقيمة مالية بلغت 6 ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوجود طرد بريدى" بداخله ملابس وألعاب أطفال قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى لصالح "شخص محدد"، وبداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرد المشار إليه، وبالتفتيش عُثر بداخله على (كمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت 3 كيلو جرامات "مخفاة داخل جسم الطرد البريدى ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6,000,000 ستة ملايين جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات؛ حفاظًا على النشء وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ فى جلب وتهريب وتصدير المواد المخدرة وتوجيه الضربات الاستباقية لهم.

الأجهزة الأمنية إحباط المواد المخدرة طرد بريدى ميناء القاهرة الجوي 6 ملايين جنيه

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