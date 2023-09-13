"الداخلية" تنظم ندوة تثقيفية عن مخاطر التدخين والإدمان

نظم قطاع التدريب في وزارة الداخلية ندوة تثقيفية بعنوان “التوعية بمخاطر التدخين والإدمان”، لعدد من المجندين والطلبة من معاوني الأمن والأفراد بمقر الإدارة العامة للتدريب.

وشهدت الندوة مناقشات حول التوعية بمخاطر التدخين الإدمان، ومدى خطورتهما والتأثيرات السلبية لهما، وعرض "فيلم تسجيلي"، تضمن التعريف بمخاطر المخدرات الإدمان، وتأثير وأسباب الوقوع في إدمانها وآثارها على الفرد والمجتمع، فضلاً عن الأمراض الخطرة الناتجة عنها.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل تخصص في سرق المساكن والمتاجر بدائرة قسم شرطة العبور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـي سرقة المساكن والمتاجر بأسلوبي "تسلق المنافذ - المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة أول العبور.

عقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور ومعاونة النقيب محمد خالد تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه (9) وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله (مالك محل - مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية")، تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" بمدينة نصر.