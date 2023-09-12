قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

أصدرت وزارة الداخلية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.

أوضاع الأجانب المقيمين في مصر

كما أعلنت وزارة الداخلية عن تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وكشف بيان عن وزارة الداخلية، عن أنه سيتم العمل به اعتباراً من 16 سبتمبر الجارى.

إجراءات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات

كما قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطني الراغبين في الحصول على كافة الخدمات الجماهيرية الشرطة، مثل خدمات المرور والجوازات وتصاريح العمل والأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية من خلال إدراتها الرئيسية وأيضا في كافة محافظات مصر تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.