بقيمة 3 ملايين جنيه.. تفاصيل إسقاط عاطل وزوجته وبحيازتهما 360 طربة حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عاطل وزوجته "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة"الحشيش، الهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2،250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش- كمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- طبنجة وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- 2 ميزان حساس).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3،200،000 مليون جنيه تقريبًا).