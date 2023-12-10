أسعار السكر على بطاقات التموين بعد زيادة الكميات للمستفيدين

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية خاصة سلعة السكر؛ لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، حيث تبدأ الوزارة اعتبارًا من غدًا الإثنين في زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين.

وتم تغذية ماكينات التموين بكود السكر الحر، وسيتم بدء صرف الكميات من المخازن استعدادًا للصرف من المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية - مشروع جمعيتي - بدالي التموين)، للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين بعد زيادة الكميات للمستفيدين

وفيما يخص أسعار السكر ببطاقات التموين بعد زيادة الكميات المطروحة للمستفيدين، فإنه يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل بسعر 27 جنيهًا للكيلو ويسدد نقدًا، كما يتم صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بسعر 27 جنيهًا للكيلو ويسدد نقدًا.

وأكدت وزارة التموين على استمرار صرف السكر بسعر مدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو من قيمة الدعم المخصص للبطاقة، مشيرة إلى أنه توفر ما يقرب من 30 ألف طن سكر على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توفير 65 ألف طن سكر على البطاقات بسعر مدعم 12.6 جنيه للكيلو.

وكان الددكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو تسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ووجه الوزير، الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.