الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة السكة الحديد: خروج العمال فى الانتخابات الرئاسية كان مشرفًا

السكة الحديد
السكة الحديد

تقدم مجلس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برئاسة عبدالفتاح فكرى، بخالص الشكر والتقدير لكل قيادات هيئة السكة الحديد برئاسة الهيئة والمناطق وكل رؤساء الشركات التابعة وقيادات الشركات بالمناطق وقيادات مترو الأنفاق، وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء اللجان النقابية بالمناطق، وجميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة على ما بذلوه من جهد وخروجهم المشرف للانتخابات الرئاسية، وتحكيم العقل والمنطق في اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

وقال نقيب السكة الحديد: إننا بفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحنا نقف على أرض صلبة أمام دول العالم، ولا يستطيع أحد منهم النظر إلى مصر، لقد استطاع بنظرته الثاقبة أن يجعل لدينا جيشًا متطورًا يهابه الجميع في ظل تلك الأجواء الملتهبة على كل الحدود المصرية، سواء الحدود الجنوبية وما يدور في السودان، أو الحدود الشرقية وما يدور بين غزة وإسرائيل، والحدود الغربية وما يحدث في ليبيا.

وكان قد أكد محمد جبران، رئيس عمال مصر، أن عمال مصر شاركوا فى الانتخابات الرئاسية في مشهد يؤكد حرص الجميع على المشاركة والاصطفاف في حب الوطن خلال ذلك العرس الانتخابي الرئاسي، وأشاد جبران بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل العمال، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع العمال، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت حتى نهاية غلق صناديق الاقتراع، بما يؤكد الحفاظ على حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية بكل حرية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق.


ويشارك حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC"، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض، بحضور 2000 مُشارك من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية، بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، حيث يعد هذا المؤتمر الدولي لسوق العمل هو الفعالية الأولى من نوعها التي تسعى إلى توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لبحث أوضاع السوق واستشراف مستقبلها، وإيجاد حلول إبداعية لمعالجة قضايا سوق العمل.

 

حديد مصر ومترو الأنفاق السكة الحديد الحدود الشرقية عبد الفتاح السيسي الشركات

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