الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد وصول عيار 21 لـ3000 جنيه

الذهب
الذهب

يحرص الشباب مع قرب موعد زفافهم معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بمصر الأربعاء 20 من ديسمبر 2023، بحوالي 10 جنيهات للغرام الواحد، لكي يقترب عيار 21 من مستوى 3000 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر للبيع والشراء. 

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر، عيار 24 مبلغ  3429 جنيهًا للشراء طبقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل جرام الذهب عيار 18 قيمة 2511 جنيها للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب بمصر فقد سجل حوالي 23440 جنيها للبيع، ومبلغ 23600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر، عيار 21 مبلغ 3000 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن

سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي مبلغ 2571 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 1966.75 جنيه للبيع، ومبلغ 1953.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 الآن قيمة 1685.75 جنيه للبيع، بينما حقق حوالي 1674.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الأربعاء مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري وتوقعات الأسعار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

ولم تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المعاملات الفورية تغيرا سيذكر مسجلة بمبلغ قيمته 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة) وتكون بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بحوالي 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.

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