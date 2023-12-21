البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية لنشر الثقافة المالية

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة، وفي ضوء التعاون لدعم الابتكار وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية بقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر بواسطة مركز الابتكار (CORBEH).

ومركز الابتكار أنشأته البورصة المصرية كمنصة لمساندة شركات التكنولوجيا الناشئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية (بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية)، وانطلاقا من رغبة الطرفين في تدعيم التعاون بينهما لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

و قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعة الألمانية بالقاهرة عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعة عن مبادئ البورصة وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، وكذلك التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي فيما يخص مجالات الثقافة المالية وأنشطة البورصة المصرية وتطبيقاتها.

وأضتف “الشيخ” أنه من المقرر إتاحة العديد من البرامج للاشتراك في حاضنات الأعمال -التي تقدم الدعم الفني والتوعية والتدريب- لطلبة الجامعة المتميزين لخلق جيل جديد من رواد الأعمال وفقا للوائح والامكانيات.