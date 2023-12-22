الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات الصباحية خلال العطلة الرسمية للمواطنين يحرص آلاف الشباب المقبلين على الزواج معرفة ماذا حدث في سعر الذهب اليوم بالمصنعية صباح الجمعة، فاستقرت عند آخر ارتفاع في حركة «بيع وشراء» عيار 21، وأيضا كافة الأعيرة، في تعاملات مساء أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بالتثبيت لسعر الفائدة.

ماذا حدث في سعر الذهب اليوم بالمصنعية صباح الجمعة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 بالمصنعية في محلات الصاغة، والجنيه الذهب،  وسعر أونصة الذهب عالميًا بالدولار في البورصة لحظة بلحظة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 22 ديسمبر

سجل سعر عيار 24 صباح اليوم الجمعة 22 ديسمبر مبلغ 3428 جنيهًا للبيع، ويكون في المقابل قيمة 3400 جنيه للشراء، ويكون هو العيار الأغلى في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22 ديسمبر

واستقر سعر جرام عيار 21 في تعاملات صباح اليوم الجمعة 22 ديسمبر ةذلك عند سعر 3000 جنيه للشراء، ويكون في المقابل 2975 جنيها للبيع، وسيكون هو العيار الأكثر تداولًا بمحافظات الصعيد.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 22 ديسمبر

يباع جرام عيار 18 اليوم في مصر بسعر 2571 جنيهًا للشراء، مقابل قيمة 2550 جنيهًا للبيع، وهو الأكثر انتشارًا بمحافظات القاهرة وفي الوجه البحري.

 

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سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 22 ديسمبر

سجل سعر جرام عيار 14 خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة مبلغ 2000 جنيه للبيع، في المقابل 1983 جنيها للشراء، وهو العيار الأقل تداولًا بأسواق الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 21 والذي سيزن 8 جرامات وجود حالة من الاستقرار والهدوء بالصاغة المصرية، لكي يباع الجنيه الذهب بذات سعره أمس الخميس بمبلغ 24000 جنيه للبيع، مقابل سعر 23800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 22 ديسمبر

سعر الذهب عالميًا بالدولار استقر أيضًا صباح اليوم الجمعة 22 ديسمبر في البورصات العالمية، لتسجل أونصة الذهب الآن 2041 دولارا للبيع، مقابل 2040 دولارا للشراء.

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المصنعية في محافظات القاهرة الكبرى

سعر مصنعية المشغولات الذهبية بمحافظات القاهرة الكبرى عيار 21 ستتراوح ما بين مبلغ 70 و90 جنيهًا، بينما عيار18 فسيتراوح ما بين 60 و80 جنيهًا في الجرام الواحد.

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