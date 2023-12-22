مسئول حكومى يكشف مفاجأة عن موعد انخفاض أسعار الذهب بعد الارتفاعات التاريخية

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنها ارتفاعات تاريخية ولم تحدث من قبل.

وناشد الدكتور ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطنين التريث قليلا وعدم الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة القادمة، موضحا أنه انخفض بالأمس 40 جنيها وستشهد الأيام المقبلة المزيد من الانخفاضات، ولا داع للشراء في ظل الأوضاع الحالية.

توقعات بانخفاض الذهب لـ100 جنيه بهذه الفترة

وأوضح أنه قبل بداية إجازة نصف العام ستكون أسعار الذهب أكثر هدوءا، مؤكدا أن من المتوقع أن ينخفض 100 جنيه خلال الفترة القادمة، مشدد على أن مبادرة زيرو جمارك ستساهم في استقرار سوق الذهب في مصر.