الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

الذهب
الذهب

كشف د. ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أسباب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، مؤكدًا أن الفيدرالي الأمريكي ثبّت سعر الفائدة وأعلن أنها ستنخفض خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المقبل.

أضاف فرح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سعر الذهب ارتفع عالميا من 1950 دولارا إلى 2050 دولارا، في المقابل سجل سعر الذهب في مصر اليوم 2960 جنيهًا نتيجة تثبيت سعر الفائدة.

موعد تراجع أسعار الذهب

وأكد أن سعر الذهب وصل لقمة لم يصلها محليًا وعالميًا، متوقعا تراجع أسعاره مع عطلة نصف العام، فضلاً عن مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، لذلك ليس هناك داع للاستعجال في عمليات الشراء.

ناجي فرج أسعار الذهب موعد تراجع الفيدرالي الأمريكي مبادرة الإعفاء الجمركي

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