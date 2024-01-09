ماهي العوامل المؤثرة في سعر الذهب لعام 2024

الذهب عامل قوي في الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، والإختلاف بين كمية الذهب المتاحة والطلب عليها له كبير الأثر على السعر، يعكس الاتجاه الحالي لشراء الذهب من قبل البنك المركزي طلبا قويا واهتماما متزايدا بالمعدن النفيس، وهناك توقعات بارتفاع سعر الذهب في عام 2024 إلى حوالي 2100 دولار ومن ثم زادت العديد من المؤسسات احتياطياتها من الذهب، والعام الماضي ارتفع سعر الذهب وكاد أن يسجل رقما قياسيا، فكم سيكون سعر الذهب في عام 2024؟ سنعرض الاستثمار في الذهب والعوامل التي قد تؤثر على سعر الذهب في عام 2024، وسنتحدث باستفاضة عن توقعات الذهب في 2024.

الاستثمار في الذهب

الاستثمار في الذهب من الوسائل التقليدية للحفاظ على أموالك وتنويع المحفظة الاستثمارية، إليك بعض طرق الاستثمار في الذهب:

شراء المجوهرات والقطع الثمينة من الذهب كوسيلة للاستثمار لكن تكلفة الصناعة قد تؤثر على قيمتها الفعلية.

شراء أشكال مختلفة من الذهب مثل العملات والسبائك والأشكال الأخرى يمكن أن تكون وسائل جيدة للاستثمار.

امتلاك حصة في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب يتيح الاستفادة من أداء سعر الذهب دون الحاجة إلى امتلاك الذهب الفعلي.

بعض البنوك والشركات المالية تقدم حسابات ذهبية تتيح للمستثمرين شراء وبيع الذهب بكميات صغيرة.

الإستثمار في أسهم شركات التعدين التي تستخرج الذهب يعكس أداء هذه الشركات عادةً أداء سعر الذهب.

تخزين كميات من الذهب بأمان في الخزائن أو بنوك الذهب كوسيلة للاستثمار.

ومهما كانت الطريقة التي تختارها يجب أن تقوم بالبحث الجيد وفهم السوق وتحليلاتالذهب والتطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار الذهب، ويفضل أيضًا التحدث مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في 2024

الذهب مقارنة بالأصول الأخرى يحتفظ بقيمته بمرور الوقت ويعتبر مخزن موثوق للقيمة، وستكون التقلبات في سوق الذهب العالمي أحد الأحداث الكبيرة في عام 2024، يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الصرف وقرارات السياسيين العالميين وظروف الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على سعر الذهب، ومن المتوقع زيادة طفيفة في أسعار الذهب لعام 2024 لكن قد يتقلب سعر الذهب تحت تأثير عوامل لا حصر لها، وفيما يلي سنلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي يمكن أن تشكل سوق الذهب في 2024:

الاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي له تأثير كبير على أسعار الذهب ويؤثر على اختيار المستثمرين للأصول الآمنة وتوقعاتهم حول أسعار الفائدة والتضخم، ولقد شهد عام 2023 تعافي الاقتصاد الأمريكي من آثار جائحة كورونا ولكن ظهرت البطالة وزيادة أسعار المواد الخام وانخفاض معدل الإنفاق، وربما بداية عام 2024 قد نشهد اضطرابات طفيفة في الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب مؤقتا على المدى القريب حيث يبحث المستثمرون عن أصول موثوقة للحماية من التضخم وعدم الاستقرار المالي، ومع تعزيز الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة بمرور الوقت يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى الانخفاض في أسعار الذهب.

السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

تؤثر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على سعر الذهب من خلال التأثير على أسعار الفائدة والتي ترتبط عكسيا بسعر الذهب، مع دخول عام 2024 قد يفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من الأصول في الربع الأول أو الثاني، واتجاه البيانات الاقتصادية وضغط التضخم في ذلك الوقت سيشكل القرار، وتشير أحدث التوقعات أيضا إلى أن المعدل الأساسي قد يرتفع بما يصل إلى 25 نقطة في النصف الثاني من عام 2024 وبالتالي انخفاض أسعار الذهب حيث يُتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، أما إذا استمرت زيادة التضخم وظلت أسعار الفائدة في نطاق سلبي فقد يدعم ذلك سعر الذهب.

قوة الدولار الأمريكي

تؤثر قوة الدولار بشكل كبير على سعر الذهب حيث يتنافس الدولار والذهب كأفضل ملاذ آمن عالمي، إذا ارتفع الدولار ينخفض الذهب والعكس صحيح، وفي 2024 إذا كان الدولار قويا فقد يحد من الارتفاع المحتمل في أسعار الذهب، ومن المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة نهاية 2024 وإذا حدث ذلك سيقلل من جاذبية الدولار للمستثمرين مع انخفاض العائدات على الودائع بالدولار وهذا الضعف المحتمل للدولار قد يكون حافزا للذهب.

توقعات التضخم

عندما يرتفع معدل التضخم قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، في عام 2024 قد تنخفض الضغوط التضخمية أو تظل مرتفعة، ويعتمد ذلك على مدة هذه الضغوط والسياسات المالية والنقدية المطبقة وتوقعات التضخم، ويمكن أن يتأثر سعر الذهب في 2024 بهذه العوامل، وإذا اعتبر التضخم عابرا أو مستقرا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاضها ومن ثم ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه.

المخاطر السياسية العالمية

المخاطر السياسية العالمية هي محركات قوية لأسعار الذهب، ولقد أدت زيادة المخاطر السياسية العالمية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، في عام 2024 إذا زادت المخاطر السياسية العالمية أو لا وإذا كان هذا يخلق طلبا أكثر أو أقل على أصول معينة مثل الذهب، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أو ارتفاع سعر الذهب في 2024.

العرض والطلب

تلعب قرارات المستثمرين دورا مهما في سعر الذهب حيث تؤثر على التوازن بين العرض والطلب الذي يؤثر على أسعار الذهب، ويتأثر العرض بعوامل مثل إنتاج المناجم والمخزون، في عام 2023 اشترى البعض الذهب للحماية من التضخم والركود والبعض باع الذهب لتحقيق ربح أو الاستثمار في أصول أخري، وبناءاَ على ما إذا كان المستثمرون يريدون ذهبا أكثر أو أقل وإذا كانوا أكثر أو أقل ثقة بشأن مستقبل الذهب يرتفع أو ينخفض سعر الذهب.

توقعات أسعار الذهب في عام 2024

تقدم التوقعات المختلفة لعام 2024 وجهات نظر متنوعة حول القيمة المستقبلية للذهب تتراوح من 1750 إلى 2371 دولارا متأثرة بالعوامل السابق ذكرها، وبشكل عام هناك توقعات صعود أسعار الذهب، وليس أدل على ذلك من مواصلة البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب مما يسلط الضوء على الجاذبية الدائمة للمعدن الثمين: