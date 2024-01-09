الثلاثاء 09 يناير 2024
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اقتصاد

تحديث لحظي.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3265 جنيهًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، ووسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر التضخم الأمريكي يوم الخميس المقبل، للحصول على دلالات واضحة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار في الأسواق.


سعر الذهب اليوم في مصر 2024


وانخفضت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3270 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو دولارين، لتسجل. مستوى 2034 دولارًا.

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سعر الذهب اليوم للبيع والشراء


وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3732 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2799 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيهًا.

تحديث لحظي.. التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب في الأسواق المصرية

عيار 21 وصل لـ 3275.. تحديث اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب اليوم بالدولار 


وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3310 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3295 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 18 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، وتراجعت لمستوى 2019 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2036 دولارًا.


وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وسط تزايد التوقعات بانخفاض معدلات التضخم، ما يعزز التوجه بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

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