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اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء في منتصف التعاملات استقرار تاثرا بالتداولات العالمية واستقرار الأوقية العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب للبيع والشراء محليا وعالميا ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار في الأسواق.


سعر الذهب اليوم للبيع والشراء


قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 - 1 - 2024 في أسعار الذهب حتي الآن تأثرا بالسعر العالمي.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة ل الدستور أن سعر الذهب في مصر اليوم وفق اخر تحديث سجل كالتالي


أسعار الذهب للبيع والشراء اليوم

سجل عيار ١٨ نحو  ٢٨٢٠ جنيه 
سجل عيار ٢١  نحو ٣٢٩٠ جنيه

سجل عيار ٢٤ نحو  ٣٧٦٠ جنيه

 

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

 


سعر الجنيه الذهب اليوم


وأفاد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرار في سعر الحنية الذهب عند لحظة الغلق أمس وتعاملات الغلق المسائية عند سعر ٢٦٣٢٠ جنيه.

وأشار إلى أن هناك إقبال ملحوظ من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة علي شراء الجنية الذهب والسبائك أكثر من المشغولات الذهبية كنوع من الاستثمار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.

ولفت إلى أن الأسعار المطروحه لا تشمل المصنعيه ، مشيرًا إلى الفرق بين البيع والشراء 50 جنيها.
                            

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات


سعر الذهب اليوم بالدولار

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية تشهد حالة من الاستقرار حيث سجلت نحو   2023 دولار للأونصه.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ يعود لعدم استقرار الأوضاع السياسة والاقتصادية مما يساهم في زيادة الطلب علي الاستثمار في الذهب من قبل المستثمرين باعتباره ملاذ آمن للاستثمار الأمر الذي يعود علي الاسعار المحلية بالارتفاع.

واتخذت الحكومة عدد من الإجراءات خلال الفترة الاخيره لضبط سوق الذهب المحلي في مصر بعدما كانت سجلت الاسعار ارتفاع ملحوظ بفارق الاسعار العالمية من قبل التجار، حيث سمحت للعائدين من الخارج بدخول الذهب بدون جمارك إضافية.

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