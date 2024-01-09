تحديث لحظي.. التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب في الأسواق المصرية

تعتبر أسعار الذهب من أكثر الأسعار التى تلقي استفسارات كثيرة من قبل المواطنين، فيتسألوا بشكل مستمر عن تفاصيل أسعار الذهب وما الأسعار الخاصة بالذهب خاصة في ظل الارتفاع والانخفاض الذي يشهده الذهب بصورة مستمرة، وهو ما يزيد من ظهور أسعار الذهب عبر محرك البحث جوجل ونسلط الضوء فى السطور التالية علىا لتفاصيل الكاملة لأسعار الذهب وما الأسعار الخاصة بالذهب في الأسواق المصرية وما التكلفة التي تصل إليها المصنعية لدى تجار الذهب.

سعر الذهب في السوق المصري

أسعار الذهب عيار 14 اليوم إلى 2200 جنيه للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2829 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 إلى 3300 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 24 إلى 3771 جنيها للجرام

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى مبلغ 26400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لتاجر آخر، وسيساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم بالدولار

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2031 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، وذلك مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 13.9 دولار بنسبة 0.68%، طبقا لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

زادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية وتكون بنسبة 10% وذلك بدءا من شهر يوليو الماضي، طبقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع ما بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية وتكون مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر وتكون برقم 94 لسنة 2023 .

وتختلف اسعار المصنعيات من تاجى إلي اخر وذلك ما بين 100 إلي 250 جنيها للجرام الواحد.