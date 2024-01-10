الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع؟.. "الغرف التجارية" توضح

الذهب
الذهب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة عالمية في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة غير اعتيادية وغير مسبوقة.

وأضاف "ميلاد" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب يأتي نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم حاليًا، موضحًا أن ذلك ينعكس على السوق المحلية.

رئيس “شعبة الذهب” يكشف سبب ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن هناك العديد من المواطنين يعتبرون الذهب هو الملاذ الآمن الذي يحفظ لهم القيمة الشرائية للنقد وبالتالي حدث نوع من الطلب المتزايد على معدن الذهب، مؤكدًا أن ذلك هو سبب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية.

وتابع: "هناك 3 عوامل أساسية تتحكم في سعر الذهب الأول سعره في البورصة العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار وقوة العرض والطلب في السوق المحلية التي قد تكون وتيرتها أعلى من المستوى العالمي".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب قد يستمر لفترة بسبب النمط الشرائي للمواطنين، حيث إن الارتفاعات التي حدثت في أسعار الذهب غير مسبوقة وهذا قد يشجع الناس على اللجوء إليه كنوع من الاستثمار والادخار في الوقت نفسه.

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