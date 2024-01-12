يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع اقتراب موعد زواجهم، والمناسبات السعيدة فيكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر اليوم الجمعة 12 يناير عبر جوجل، حبث استقر سعر الذهب بداخل محلات وأسواق الصاغة المصرية، وذلك بالتزامن مع إصدار جميع الشهادات الإدخارية الجديدة منذ أيام، عقب آخر ارتفاع شهده أمس لجميع الأعيرة، فيما بلغ سعر الذهب بالدولار 2018 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر اليوم الجمعة 12 يناير

ويواصل «الدستور» خلال السطور التالية تقديم سلسلة خدماته الإخبارية، ومنها نشر أسعار الذهب لحظة بلحظة ومباشر، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يناير 2024

سيطرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يناير بمصر على محركات البحث «جوجل»، عقب إصدار البنك الأهلي وفي بنك مصرشهادات إدخارية جديدة منذ أيام، وفي وسط تساؤل لعدد كبير من المواطنين والراغبين بالشراء والاستثمار عن أسعتر الذهب بكام اليوم؟.

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة عقب آخر ارتفاع شهده أمس، ليسجل الآن مبلغ 3669 جنيها، وهو أغلى أعيرة الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 12-1-2024، استقرارا ملحوظًا عقب آخر ارتفاع له أمس، ليسجل الآن سعر 3210 جنيهات للجرام، ويعد أكثر الأعيرة مبيعًا بين المقبلين على الزواج وانتشارًا بمحلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 12 يناير 2024

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 12 يناير بداية التعاملات، ليسجل الآن سعر 2751 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 12 يناير استقرارا داخل محلات الذهب وسوق الصاغة، بعد آخر ارتفاع سجله أمس، ليسجل الآن سعر 25680 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب للأوقية بالدولار اليوم الجمعة 12 يناير، منتصف التعاملات استقرارا ملحوظًا لكي يسجل الآن مبلغ 2018 دولارًا للأونصة.

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