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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 12-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب 
الذهب 

واصل سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة للبيع والشراء ارتفاعه من جديد بنحو 15 جنيها للذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية -  ليسجل 3215 جنيه، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب متأثرة بارتفاع سعر الذهب العالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب  الجمعة 12-1-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – للشراء  3،185 جنيه، وللبيع  3،215 جنيه، مرتفعًا بنحو 15 جنيها.

ويختلف سعر المصنعية من محل صاغة لآخر ويبلغ قيمة المصنعية لعيار 21 بين 60 جنيها حتى 100 جنيه، وبعض المحلات تقوم بحسابها بنحو 6%.

ويصل سعر المصنعية للذهب عيار 18 بنحو 14% من سعر جرام الذهب عيار 18، كما ترتفع عن ذلك في بعض محلات الصاغة وحسب اختلاف شكل قطعة الذهب.

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 24: بيع 3،640 جنيها، وللشراء 3،674. 

سعر الذهب في مصر عيار 22: بيع 3،337 جنيها، وللشراء 3،368. 

سعر الذهب في مصر عيار 18: بيع 2،730 جنيها، وللشراء 2،756. 

سعر الذهب في مصر عيار 14: بيع 2،123 جنيها، وللشراء 2،143. 

سعر الذهب في مصر عيار 12: بيع 1،820 جنيها، وللشراء 1،837. 

الاونصة: بيع 113،204 جنيهات، وللشراء 114،270. 

الجنيه الذهب: بيع 25،480 جنيها، وللشراء 25،720. 

الكيلو الذهب: بيع 3،640،000 جنيه، وللشراء 3،674،286 جنيها. 

سعر الذهب  بالدولار

فيما حافظت أسعار الذهب على بعض من مكاسبها بعد أن قلصت ارتفاعاتها بشكل ملحوظ فور صدور بيانات التضخم وإعانات البطالة الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.28% إلى 2033 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 2029 دولار للأوقية.

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