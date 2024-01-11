الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الجنية الذهب اليوم في مصر بعد موجه التغيرات

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 يناير 2024، في ختام التعاملات المسائية ارتفاع في الأسواق، نتيجة حركة التداول في البورصات العالمية.

وتقدم “ الدستور” نشرة يومية لقرائها  تشمل متوسط أسعار الذهب، اليوم، محليا وعالميا، كما تشمل معدلات التغير اللحظية، لـ" سعر جرام الذهب عيار 21، والذهب عيار 18، وأسعار الذهب عيار 24 ، والجنيه الذهب"

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم للمره الثانيه علي التوالي في التعاملات المسائية بعد ارتفاعات حدثت في التعاملات الصباحية بعد رفع البورصة للسعر العالمي.

وأضاف “نجيب” أن أسعار الذهب تشهد حالة من القلق والتوتر، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية التي تؤثر في المقام الأول علي السعر العالمي الذهب.
 

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار 18     نحو       2743      جنيهت

وسجل عيار 21     نحو       3200       جنيه

وسجل عيار 24     نحو       3657     جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد آخر تحديث

سعر جنيه الذهب اليوم 
 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع في سعر الجنيه ذهب ليصل إلى 25600  جنيه.
    

أسعار الذهب بالمصنعية                

وأفاد عضو شعبة الذهب أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، ويضاف نحو 150إلى 250 جنيها مصنعية على سعر العيار تختلف من منطقة لأخرى وحسب نوع القطعه المباعة.

سعر الذهب العالمي اليوم                           

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي سجل نحو 2030 دولار للأونصة.

التراجع الكبير في سعر الأونصة يأتي بسبب ارتفاع مؤشر الدولار بعد البيانات الأمريكية بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع، ليزيد الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، بالإضافة إلى تزايد توقعات تأجيل خفض الفائدة من قبل الفيدرالي.

وسجل سعر الذهب في السوق المحلي اليوم تأثيرا بيانات التضخم الأمريكية عليه ضعيف إلى حد ما.

واستمر سعر الذهب في التداول بين مستويات 3200 – 3170 جنيه للجرام عيار 21 في ظل تأثر سعر الذهب المحلي حاليًا بتطورات العرض والطلب في الأسواق بعد صدور شهادة الـ 27%.

اقرأ أيضاً

عاجل| احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

الذهب التاجز سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد آخر تحديث

الأكثر قراءة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟