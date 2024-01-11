سعر الجنية الذهب اليوم في مصر بعد موجه التغيرات

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 يناير 2024، في ختام التعاملات المسائية ارتفاع في الأسواق، نتيجة حركة التداول في البورصات العالمية.

وتقدم “ الدستور” نشرة يومية لقرائها تشمل متوسط أسعار الذهب، اليوم، محليا وعالميا، كما تشمل معدلات التغير اللحظية، لـ" سعر جرام الذهب عيار 21، والذهب عيار 18، وأسعار الذهب عيار 24 ، والجنيه الذهب"

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم للمره الثانيه علي التوالي في التعاملات المسائية بعد ارتفاعات حدثت في التعاملات الصباحية بعد رفع البورصة للسعر العالمي.

وأضاف “نجيب” أن أسعار الذهب تشهد حالة من القلق والتوتر، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية التي تؤثر في المقام الأول علي السعر العالمي الذهب.



أسعار الذهب الآن

وسجل عيار 18 نحو 2743 جنيهت

وسجل عيار 21 نحو 3200 جنيه

وسجل عيار 24 نحو 3657 جنيها

سعر جنيه الذهب اليوم



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاع في سعر الجنيه ذهب ليصل إلى 25600 جنيه.



أسعار الذهب بالمصنعية

وأفاد عضو شعبة الذهب أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، ويضاف نحو 150إلى 250 جنيها مصنعية على سعر العيار تختلف من منطقة لأخرى وحسب نوع القطعه المباعة.

سعر الذهب العالمي اليوم

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي سجل نحو 2030 دولار للأونصة.

التراجع الكبير في سعر الأونصة يأتي بسبب ارتفاع مؤشر الدولار بعد البيانات الأمريكية بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع، ليزيد الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، بالإضافة إلى تزايد توقعات تأجيل خفض الفائدة من قبل الفيدرالي.

وسجل سعر الذهب في السوق المحلي اليوم تأثيرا بيانات التضخم الأمريكية عليه ضعيف إلى حد ما.

واستمر سعر الذهب في التداول بين مستويات 3200 – 3170 جنيه للجرام عيار 21 في ظل تأثر سعر الذهب المحلي حاليًا بتطورات العرض والطلب في الأسواق بعد صدور شهادة الـ 27%.