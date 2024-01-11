احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، عن مفاجأة قد تحدث خلال الأيام المقبلة، في أسعار الذهب، محذرا من شراء الذهب بالتقسيط من التطبيقات على الموبايل وصفحات السوشيال ميديا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "اللي عاوز يشتري ينزل لمكان معلوم يشتري منه، واللي عاوز حاجة من خلال السوشيال لازم يكون ليها مكان يقدر يرجعله لكن ميكونش عن بعد، لأن التطبيق ده ممكن ميكونش له وجود على أرض الواقع".

أسعار الذهب اليوم

وأضاف أن سعر الذهب انخفض صباح اليوم، ولكن ارتد مرة أخرى وسعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر الآن 3210، وهذا جاء نتيجة ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالمية، لأن سعر الذهب يحدده سعر البورصة العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه وعوامل العرض والطلب، موضحا أن عامل العرض والطلب هو العامل المؤثر في تلك الفترة في سعر الذهب في مصر، لأننا في مصر نعتمد أكثر على إعادة تدوير الذهب، بسبب قلة الخام.

وفجر مفاجأة حول سعر الذهب خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث انخفاض في سعر الذهب، نتيجة المصريين العائدين في إجازة نصف العام، متوقعا أن يأتوا بكميات من الذهب لبيعها في مصر، وهذا من شأنه أن يحدث توافرا للذهب في السوق وبالتالي انخفاض السعر.

وحول توقعات انخفاض سعر الذهب، قال: "لو في تهدئة في الحرب الروسية الأوكرانية، أو توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو انخفضت التوترات في كوريا الشمالية من شأنه هبوط السعر، لأن كل العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر على سعر الذهب".