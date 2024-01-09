جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024

وأصدرت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024 حيث تستمر الامتحانات لطلاب 3 إعدادي خلال الفترة من يوم الثلاثاء 16 يناير وحتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 لمدة أسبوع كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية ورقة أولى ( النحو والصرف) ومادة الفقه يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

امتحان مادة أصول الدين ورقة أولى (التفسير والحديث) ومادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة العربية ورقة ثانية ( المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) ومادة الهندسة يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة أصول الدين ورقة ثانية ( التوحيد والسيرة) ومادة الدراسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 20 يناير 2024.

امتحان مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة الثقافة الإسلامية ومادة الجبر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة المستوى الرفيع يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 الترم الأول

جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 الترم الأول الصادر عن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والمعتمد رسميا كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الحبر والإحصاء ومادة التربية الفنية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.



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