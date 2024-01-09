الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات الأسئلة وتوزيع الدرجات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بعد اعتماد موعد عقد الامتحانات رسميا من خلال الكتاب الدوري الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ أيام.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ويرصد "الدستور"، خلال التقرير التالي مواعيد عقد اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم عقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وعن امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

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مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يخص مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، للعام الدراسي الحالي كالتالي:

امتحان مادة اللغة العربية: من 80 درجة مقسمة على 68 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.. ويتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي كله اختيار من متعدد.

وامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، الدرجة من 50 موزعة على 42 درجة للاختيار من متعدد، والامتحان فيه سؤالين مقاليين من 4 درجات وسؤال تعبير من 4 درجات.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) الدرجة الإجمالية 40 درجة، منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤال، و6 درجات على سؤالين اتنين مقالي فقط.

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امتحانات مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا فالدرجة الإجمالية 60، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤال بـ 52 درجة و4 أسئلة مقالية بـ 8 درجات.

مواد الرياضيات (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا  - ديناميكا)، الدرجة النهائية للفرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، وأسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤال بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهم 5 درجات.

المواد الأدبية: التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة، الدرجة الكلية لكل مادة من 60 درجة، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤال عليهم 52 درجة، والأسئلة المقالية 4 فقط، وعليهم 8 درجات، يعني درجتين لكل سؤال.

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