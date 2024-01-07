"التعليم" تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024
تستعد المديريات التعليمية لاستقبال الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة، للتقدم لـامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، وهي كالآتي:
1- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها بعد تسجيلها على موقع الوزارة بداية من 14 يناير الجاري.
2- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
4- صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدونا عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.
5- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره مائتا جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.
6- توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.
7 - تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.
8- يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.
9- تقوم المدرسة بسداد المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.