الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم

تستعد المديريات التعليمية لاستقبال الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة، للتقدم لـامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، وهي كالآتي:

1- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها بعد تسجيلها على موقع الوزارة بداية من 14 يناير الجاري.

2- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. 

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 4- صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدونا عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار. 

5- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره مائتا جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

6- توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

7 - تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

8- يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

9- تقوم المدرسة بسداد المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

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