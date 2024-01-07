المدارس الثانوي تطالب الطلاب بسرعة الانتهاء من تحديث بيانات الصفين الأول والثاني

طالبت المدارس الثانوي على مستوى الجمهورية، طلبة وطالبات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، بسرعة الانتهاء من تحديث بياناتهم للتقدم للامتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تبدأ 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر.



وشددت المدارس، على أهمية تحديث بيانات الطالب كونها مرتبطة بسيستم الامتحان الإلكترونى والحصول على أكواد الاختبارات.

وكانت قد قررت الوزارة، مد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي، وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات.

وأكدت الوزارة، أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، حيث يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحديث البيانات:

https://moe-register.emis.gov.eg/

يذكر أن الوزارة طالبت المدارس الثانوية بضرورة التنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية ومراجعتها بدقة عالية، وفى حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، على إتاحة الامتحان إلكترونيًا على التابلت وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه بإجراء الامتحان ورقيًا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيًا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولون عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيًا أو ورقيًا وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.