مراجعات مجانية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمدارس إدارة المرج التعليمية

قال الدكتور أشرف الغندور، مدير إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، إن الإدارة التعليمية خصصت عمل مراجعة مجانية من المعلمين لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية دخل مقر قصر نعمة، بالإضافة إلى مقر آخر للمراجعات بجانب الإدارة التعليمية، بعد الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة فصل البنات عن الأولاد.

وأكد مدير الإدارة التعليمية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرج تحتوي على أكبر عدد لجان للشهادة الإعدادية على مستوى محافظ القاهرة وتبلغ 72 لجنة.

وتابع: "جارٍ حاليًا مراجعة سلامة اللجان من تصليحات أعمال السباكة فى دورات المياه والكهرباء داخل الفصول، وتصليح الديسكات وغيرها، لتهيئة الجو المناسب والملائم للطلاب لعقد اللجان الامتحانية".

تعليمات مشددة لجميع المراقبين لمنع أجهزة المحمول داخل اللجان

وعن محاربة الغش الإلكتروني، قال مدير الإدارة، إن هناك تعليمات مشددة لجميع المراقبين داخل اللجان الامتحانية بمنع اصطحاب أجهزة المحمول للمراقب وللطلاب داخل اللجان، ولكن بطريقة إنسانية وليس عنفًا منعًا لزيادة توتر الطلاب.

وذكر الغندور، أن العام الماضي تم تحويل أحد المراقبين فى المدارس الخاصة إلى لجنة امتحانية أخرى، بسبب اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، لافتًا إلى أنه لا يوجد تفتيش فى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية مثل الثانوية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يوميًا

وأضاف مدير الإدارة، أن كنترولات التصحيح للامتحانات تعمل الآن على قدم وساق، لتجهيز الاستمارات الورقية والإلكترونية، لطلاب الشهادة الإعدادية، واستخراج أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، وتابع أنه يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يوميًا بعد الانتهاء من كل مادة امتحانية، موضحًا أن الاختبارات تعقد فى شكلها الطبيعي المعتاد عليه وليس بنظام البوكليت، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم الحرية للمحافظين، وفقًا لإمكانيات كل محافظة، كمحاولة للحد من الغش الإلكتروني.

وشدد الغندور، على أن الإدارة قامت بتوزيع جميع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي العام، لافتًا إلى أنه جارٍ تفعيل باقة إنترنت لكل مدرسة لتفعيل أجهزة التابلت، كما أنه جارٍ وضع أسئلة اختبارات الصف الأول الثانوي العام من الموجهين عبر أجهزة التابلت المدرسي، بالإضافة إلى تجهيز الأسئلة ورقيًا للاستعانة بها، فى حالة عدم انتظام عمل السيستم فى أول ربع ساعة من وقت اللجنة الامتحانية.