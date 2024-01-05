الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب المعلمين يشارك فى احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بالقاهرة، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وهنأ خلف الزناتي الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وتنعم دائمًا بالأمن والأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين أبناء الشعب المصرى.

وأكد نقيب المعلمين أن التاريخ يؤكد أن مصر للمصريين بكل فئاتهم، موضحًا أن المواطنة هى الأساس و المعيار الحاكم والموحد لكل أفراد الشعب في هذا الوطن.

الشعب المصري نسيج واحد مترابط 

وأضاف الزناتي أن الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، نسيج واحد مترابط ومتماسك تحت راية الدولة ورئيسها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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نقيب المعلمين يتوجه بالشكر لمعلمى مصر لحضورهم المكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية

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نقيب المعلمين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

حضر الاحتفال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وممثلون عن شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعدد من الإعلاميين والمفكرين والفنانين وقيادات المجتمع المدني، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين في مصر وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية.

نقيب المعلمين عيد الميلاد الكنيسة الانجيلية الطائفة الانجيلية عيد الميلاد المجيد

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نقيب المعلمين يتوجه بالشكر لمعلمى مصر لحضورهم المكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية

نقيب المعلمين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

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