نقيب المعلمين يتوجه بالشكر لمعلمى مصر لحضورهم المكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية

أكد خلف الزناتى, نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الحضور الكبير للمعلمين اليوم, منذ بداية فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى التاسعة صباحًا، رسم صورة مشرفة، لأصحاب رسالة تعليم وتربية الأجيال، أكدت أنهم دائما فى الصفوف الأولى لدعم الاستقرار واستمرار التنمية.

ووجه نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لمعلمى مصر لاستجابتهم لنداء الوطن، وحضورهم الكبير فى أول يوم للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تستمر غدا وبعد غد.

وقال "الزناتى"، إن المعلمين توجهوا اليوم للجان الانتخاب بكثافة، وسجلوا موقفهم، بتنفيذ الاستحقاق الدستورى، والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسطروا في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024 ملحمة وطنية.

وأعرب نقيب المعلمين، عن شكره وامتنانه للمعلمين على الخروج بكثافة في كل محافظات مصر، ليقولوا نعم للاستقرار، نعم لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة واستمرار التنمية وتحقيق الأمن والأمان ومواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف "الزناتي"، أن المعلمين يقدمون دائمًا الوجه المشرف لمصر، ويرسمون صورة مشرقة لوطننا الغالى أمام العالم أجمع، بحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.