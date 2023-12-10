نقيب المعلمين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في لجنة مدرسة الدكتور محمد علي محجوب بالتبين في محافظة القاهرة، وشهدت المشاركة الكبيرة من الناخبين في إبداء أصواتهم في الانتخابات.

وأكد "الزناتي" أن الإقبال الكبير على التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية يكشف عن وحدة المصريين وحرصهم على مصالح الوطن العليا، ووعيهم الكبير بتنفيذ الاستحقاق الدستوري ورسم صورة مضيئة عن الديمقراطية المصرية، وثقتهم الكبيرة في نزاهة العملية الانتخابية التي تتم بإشراف قضائي كامل.

وأوضح نقيب المعلمين أن الجمهورية الجديدة التي تتسم بالصراحة والمكاشفة في كل القضايا جعلت المواطن على ثقة كبيرة بالدولة ومسؤوليها، وما نشهده اليوم من حضور كبير من الناخبين لصناديق الاقتراع لإبداء أصواتهم في الانتخابات الرئاسية يؤكد أن وعي المصريين وثقتهم في الدولة أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات والفتن.

وأضاف "الزناتي" أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

وطالب نقيب المعلمين، جموع المصريين ومنهم المعلمين الاستمرار فى المشاركة بإيجابية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال اليومين القادمين، وأن يكونوا صور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.