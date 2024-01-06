السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

مسابقة التربية والتعليم
مسابقة التربية والتعليم

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من المعلمين الراغبين في التقديم بمسابقة الـ٣٠ ألف معلم ومتوفر بهم شروط التقديم وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وحددت الجهاز المركزي، التخصص المتاح للتقديم هذا العام، وهو التعاقد على معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية ( الأول، الثاني، الثالث).

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كما حددت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

عدد (11114) في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الصفوف ( الأول، الثاني الثالث)، مطالبين للتقديم في مسابقة الـ٣٠ الف معلم للعام الدراسي 2025/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

  شروط  التقديم للوظيفة  

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ) تعليم أساسي بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى، وأن يجتاز الاختبار وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وأن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات، كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم من جنيها (ستة وعشرون جنيهًا فقط )

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مع اشتراط سداد مبلغ ( ٢٦) جنيها لحساب المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:-

( البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل للتنظيم والإدارة الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم الحكومية والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ / حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

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