السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يؤكد تقديم الدعم لمنظومة التعليم

محافظ مطروح ورئيس
محافظ مطروح ورئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة

أهدى أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة مطروح، درع المجلس إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرًا لجهود محافظ مطروح في التنمية والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

_ تقديم الدعم لمنظومة التعليم

ووجه محافظ مطروح، التهنئة لرئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بمطروح الجديد، واختياره لهذه المهمة مؤكدا تقديم كل الدعم لمنظومة التعليم بالمحافظة باعتبارها أولى الدعائم الحقيقية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية، مع تذليل كل العقبات.

_ دور مجلس الأمناء

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى أهمية ودور مجلس الأمناء في المشاركة مع جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في تحقيق مزيد من الاستقرار والنهوض بمستوى التعليم بالمحافظة لتخريج كوادر قادرة على مواكبة جهود التنمية في كافة المجالات واهتمام الدولة الكبير بمطروح كقاطرة للتنمية.

الارتقاء بالعملية التعليمية التربية والتعليم محافظة مطروح مطروح محافظ مطروح

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