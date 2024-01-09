الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

وزير التعليم: الرئيس السيسى وجه بإجراء حوار مجتمعى للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن بعبع الثانوية العامة سيختفي، وإن هذا النظام لن يطبق على طلاب الثانوية العامة في السنة الحالية، وتابع: سيتم إعداد قانون خاص بذلك وعرضه على مجلس الشيوخ، وإن القانون سيخضع لحوار مجتمعي.

توجيهات الرئيس السيسى

وأشار" حجازي" إلى أنه عند طرح ذلك على الرئيس السيسي وجه بحوار مجتمعي عن  القانون الخاص الذي سيقضي على بعبع الثانوية العامة حتى لا يتفاجأ المجتمع بذلك، لافتًا إلى أن هذا سيتم  بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، التي تناقش طلبا مقدما من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، نطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة أن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

الصورة الذهنية للتعليم الفنى 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرا، والدليل على ذلك أن عددا ممن تقدموا لمدارس التكنولوجيا حاصلون على مجاميع كبيرة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة، ولكنهم تقدموا للمدارس الفنية: وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجيا: إن قوائم الانتظار طويلة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا الفنية، لذا لا بد من التوسع في المدارس الفنية.

وأضاف حجازي أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بمدارس التكنولوجيا محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، وأن الطالب سيجد فرصة عمل بعد 3 سنوات من التخرج، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية تغيرت بسبب أيضًاالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ويحصل على بكالوريس.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة قانون الرئيس السيسي القانون

مواد متعلقة

وكيلة مجلس الشيوخ: محور التعليم البند الأول على أجندة اهتمامات الجمهورية الجديدة

الحكومة توافق على مناقشة طلب للتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

افتتاح فعاليات جلسة "الشيوخ" لمناقشة سياسة إنشاء المدارس التكنولوجية

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

إيلاريا حارص: إنشاء جامعة أهلية بالبحر الأحمر يمثل أهمية كبرى

وكيل صحة الشيوخ: زيارة الرئيس للكاتدرائية أرست قواعد المواطنة وتلاحم الشعب

برلمانية: كلمة السيسى في عيد الميلاد عكست مدى المحبة والوطنية بين أبناء الشعب

الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية التطبيقية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان