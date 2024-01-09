وزير التعليم: الرئيس السيسى وجه بإجراء حوار مجتمعى للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن بعبع الثانوية العامة سيختفي، وإن هذا النظام لن يطبق على طلاب الثانوية العامة في السنة الحالية، وتابع: سيتم إعداد قانون خاص بذلك وعرضه على مجلس الشيوخ، وإن القانون سيخضع لحوار مجتمعي.

توجيهات الرئيس السيسى

وأشار" حجازي" إلى أنه عند طرح ذلك على الرئيس السيسي وجه بحوار مجتمعي عن القانون الخاص الذي سيقضي على بعبع الثانوية العامة حتى لا يتفاجأ المجتمع بذلك، لافتًا إلى أن هذا سيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، التي تناقش طلبا مقدما من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، نطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة أن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

الصورة الذهنية للتعليم الفنى

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصورة الذهنية للطلاب عن التعليم الفني تغيرت كثيرا، والدليل على ذلك أن عددا ممن تقدموا لمدارس التكنولوجيا حاصلون على مجاميع كبيرة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة، ولكنهم تقدموا للمدارس الفنية: وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجيا: إن قوائم الانتظار طويلة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا الفنية، لذا لا بد من التوسع في المدارس الفنية.

وأضاف حجازي أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بمدارس التكنولوجيا محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، وأن الطالب سيجد فرصة عمل بعد 3 سنوات من التخرج، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية تغيرت بسبب أيضًاالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ويحصل على بكالوريس.